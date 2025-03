Terras de Olia: Gal, vetrina nazionale  

Il Gal Terras de Olia è approdato alla fiera “Fa la cosa giusta” di Rho, per promuovere il territorio, le attività, i prodotti agroalimentari e le azioni per sostenere lo sviluppo agricolo e agri-turistico del Montiferru. Una vetrina importante per favorire le realtà produttive montiferrine a proporsi oltre Tirreno, per far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze territoriali. «Siamo pronti ad accogliere i visitatori del nostro stand con tante novità», spiegano dal Gal.Fino a oggi un’opportunità per fare un tour virtuale del Montiferru, attraverso eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, e per conoscere dalla voce degli imprenditori agricoli e turistici locali, l’impegno, le strategie e la resilienza del territorio, per creare dunque reti di condivisione con altri operatori del mercato.

