Terrapieno, suv contro un autobus: ferito un cinquantenne 

Uno spettacolare incidente frontale, per fortuna senza gravissime conseguenze, è avvenuto ieri pomeriggio in viale Regina Elena, nei pressi dell’ingresso del parcheggio multi-piano. Per ragioni che non sono ancora state chiarite, un’auto che scendeva verso piazza Costituzione si è scontrata contro un autobus che avanzava nella direzione opposta, verso largo Giuseppe Dessì.

Immediati sono scattati i soccorsi con i medici del 118 che sono partiti con due ambulanze dalla centrale operativa e hanno subito dato assistenza al passeggero dell’auto, un Suv della Volkswagen, che è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu. In un primo momento le condizioni di salute del ferito, un uomo di circa cinquant’anni, erano sembrate gravi, ma poi il quadro clinico è risultato essere migliore del previsto dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche due pattuglie della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi di legge e regolato il traffico, impedendo che l’intera circolazione di via Regina Elena e via Regina Margherita venisse bloccata. Gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità. (fr.pi.)

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