VaiOnline
Via Regina Elena.
29 maggio 2026 alle 00:29

Terrapieno, suv contro un autobus: ferito un cinquantenne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uno spettacolare incidente frontale, per fortuna senza gravissime conseguenze, è avvenuto ieri pomeriggio in viale Regina Elena, nei pressi dell’ingresso del parcheggio multi-piano. Per ragioni che non sono ancora state chiarite, un’auto che scendeva verso piazza Costituzione si è scontrata contro un autobus che avanzava nella direzione opposta, verso largo Giuseppe Dessì.

Immediati sono scattati i soccorsi con i medici del 118 che sono partiti con due ambulanze dalla centrale operativa e hanno subito dato assistenza al passeggero dell’auto, un Suv della Volkswagen, che è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu. In un primo momento le condizioni di salute del ferito, un uomo di circa cinquant’anni, erano sembrate gravi, ma poi il quadro clinico è risultato essere migliore del previsto dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche due pattuglie della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi di legge e regolato il traffico, impedendo che l’intera circolazione di via Regina Elena e via Regina Margherita venisse bloccata. Gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Settemila abitanti finora senza assistenza primaria, in tanti non si curano

Asl e servizi sociali, una rete per la periferia

Cagliari: a Sant’Elia nasce l’ambulatorio di prossimità 
Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Due liste a Muravera, una sfida tra giovani per succedere a Piu

Mattana e Secci, stesso obiettivo: valorizzare la sagra delle arance 
Gianni Agus
L’assessora Manca: «Nessuna chiusura, faremo scelte responsabili». Il centrodestra: «La maggioranza penalizza l’Isola»

L’ultimatum di Ryanair: «Pronti a lasciare»

La compagnia «delusa dalla Regione» per il mancato taglio delle tasse sui diritti d’imbarco 
Alessandra Carta
Caos voli, riunito ieri il Comitato di monitoraggio

Continuità, sardi a terra La Giunta minaccia penali: «Il bando va rispettato»

Al. Car.
L’attentato

Incendiari di nuovo in azione: 80 auto in cenere

Alghero, seconda intimidazione in due mesi per i fratelli Ledda: «Mai ricevuto minacce» 
Caterina Fiori
Le inchieste.

Anche la Dda indaga sulla Riviera

Andrea Busia
La protesta

«No ai soldati israeliani in vacanza»

Cori e striscioni nell’aeroporto di Elmas per l’arrivo dei primi aerei da Tel Aviv 
Marco Noce