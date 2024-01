Terrapieno, panchine spaccate e rifiuti: atteso da anni un piano di recupero 

Panchine divelte, rifiuti, smottamenti, transenne. Il Terrapieno di viale Regina Elena, resta una delle incompiute degli ultimi dieci anni. Amato dai residenti di Villanova, percorso ogni giorno da centinaia di persone che passeggiano tra Villanova e Castello, attende un intervento.

Non che dall’altra parte della strada la situazione sia migliore: dal 2018 è stata recintata la zona del costone che dà sulla strada, senza che a oggi la situazione sia stata risolta.

L’assessorato ai Lavori pubblici nei mesi scorsi ha annunciato un intervento, per sistemare una delle zone principali della città. «È stata avviata una verifica sullo stato dell’area interessata ed è pronto un progetto generale relativo a tutto il compendio delle mura, denominato “Lavori urgenti di messa in sicurezza, consolidamento e restauro del complesso delle fortificazioni di Cagliari - Quartiere Castello”. Sarà suddiviso in cinque sub-progetti, in base alle diverse classi di criticità»», aveva annunciato l’assessora Gabriella Deidda. L’importo preventivato è di circa 28 milioni.

I residenti di Villanova chiedono da tempo un piano adeguato di manutenzione del costone, per evitare che si formino altri cedimenti. «Terrapieno è trascurato», ripetono molti residenti, «e speriamo che l’amministrazione comunale possa metterlo in sicurezza, migliorando la situazione che perdura da troppo tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA