Terramaini, riaperta la piscina ma gli atleti chiedono stabilità: «Basta interventi-tampone»  

La piscina comunale di Terramaini ha riaperto ieri (venerdì) dopo tre giorni di lavori. Una manutenzione straordinaria a tempo di record per ripristinare la funzionalità del “pontone”, passerella in grado di spostarsi lungo la vasca da 50 metri suddividendola in due da 25. Una buona notizia? Non del tutto. Si tratta, infatti, solo di un intervento tampone.

«La piscina può riaprire», chiarisce l’assessora ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda, «in quanto abbiamo sostituito il rivestimento del pontone e i giudici delle gare di nuoto potranno utilizzarlo. Ma l’intervento definitivo verrà eseguito solo d’estate, nel periodo di chiusura dell’impianto». Il pontone era transennato da ottobre ma il problema si trascinava da oltre un lustro.

«Sono ormai tanti anni che funziona male», conferma Corrado Sorrentino, 49 anni, responsabile Area tecnica Fin regionale, «e l’inconveniente ha invalidato i risultati di diverse competizioni. Ma soprattutto ha impedito lo svolgimento, previsto in origine a Cagliari, del Campionato regionale giovanile invernale (2-24 marzo)». Costringendo i 300 atleti a gareggiare tra Oristano e Quartu. E gli organizzatori a suddividere la manifestazione in tre weekend.

Dopo le proteste, le acque si sono smosse. Ma ancora non basta. «Consideriamo un obiettivo fondamentale», commenta la presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, «la fruizione dell’intero complesso di Terramaini. Auspichiamo un potenziamento dello stesso. Ci auguriamo che il problema del pontone sia risolto definitivamente». Nel frattempo «i campi adiacenti sono inagibili e le nostre squadre di calcio sono costrette ad allenarsi e disputare le partite altrove. Urge dragare il canale per i canoisti e bisogna anche completare le piste ciclabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA