Terramaini navigabile, saranno attuate le idee dei cittadini  

Più fermate in prossimità dei luoghi di interesse, uno stile univoco e identitario, l’uso di materiali sostenibili, installazioni artistiche, aree ristoro e una gestione mista pubblico-privata: sono questi i temi chiave emersi dalla consultazione pubblica sul progetto del canale navigale Terramaini – La Palma della Città Metropolitana, già finanziato per 1,8 milioni con fondi del Pnrr e in via di attuazione.

Il progetto prevede la valorizzazione della via d’acqua che dall’area di Terramaini giunge al quartiere La Palma, con la realizzazione di 6 fermate. Gli utenti hanno suggerito la progettazione di fermate integrative in prossimità del Ponte Vittorio, di Monte Urpinu, del Parco di Terramaini e dello stadio. Secondo i partecipanti, le fermate dovrebbero essere dotate di aree per il relax, il ristoro e la socialità, di servizi igienici, di punti di osservazione della fauna e di collegamenti con la rete ciclo-pedonale e i parchi di Molentargius e Monte Urpinu. Sulla tipologia dei pontili, gli utenti suggeriscono un’omogeneità stilistica, l’utilizzo di materiali sostenibili e la scelta di colori compatibili con lo stagno e gli elementi naturali. «I suggerimenti saranno tenuti in considerazione nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, attualmente in fase di ultima definizione», spiega il sindaco Paolo Truzzu. «Il progetto definitivo è atteso entro marzo, mentre i lavori saranno appaltati entro luglio». Aggiunge il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca: «Con questo progetto vogliamo ripensare in chiave innovativa una parte della mobilità. Il contributo di tutti coloro che hanno portato le loro idee nel percorso partecipativo è stato importantissimo».

