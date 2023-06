Terramaini, migliaia di muggini morti 

È successo di nuovo e di nuovo accadrà, se non si pone subito rimedio. Migliaia di muggini morti asfissiati galleggiavano ieri mattina sulla superficie del canale di Terramaini, nel tratto tra la strada arginale dietro viale Marconi verso Monserrato. Una moria imponente ma purtroppo già vista, dovuta assai probabilmente alle abbondanti piogge dei giorni scorsi, ma è solo la causa scatenante, l’innesco di tutt’altra bomba. A uccidere tutti quei pesci nel canale che scorre dietro la vecchia sede di Videolina, in viale Marconi, sono state le sostanze tossiche intrappolate e sedimentate sul fondo del Terramaini: le forti precipitazioni dei giorni scorsi le hanno semplicemente smosse, e questo è bastato - ancora una volta - per assistere all’ennesima strage ittica all’interno del delicato sistema di equilibri che fa esistere il Molentargius.

Spettacolo desolante

Ieri mattina, i responsabili del Parco hanno fatto un sopralluogo, che non ha offerto grandi novità rispetto agli analoghi disastri precedenti, dovuti all’inquinamento. A spiegare il perché di questa imponente moria di muggini è Laura Durante, biologa marina, dipendente del Parco del Molentargius. «Neanche stavolta noi c’entriamo nulla: siamo anzi quelli che chiedono interventi straordinari per evitare che questi episodi si ripetano in futuro, il che è una certezza se chi di dovere non se ne occuperà subito».

Che cos’è successo

Ultimamente è piovuto tantissimo, lo sappiamo, anche sul canale di Terramaini, molto amato dai muggini: «Sono pesci che vivono in acqua salata e in acqua dolce senza difficoltà», premette Durante, «e per loro natura tendono a risalire verso l’acqua dolce. Quindi entrano da Su Siccu e si addentrano nel Terramaini». Il problema è che quel canale, chiamato anche Mammarranca, non è affatto sano: «Lì sono convogliati i reflui dell’hinterland più le acque della zona, che sono inquinanti», chiarisce Durante. la quale come tanti sospetta che nel Terramaini siano scaricate anche fogne abusive: «Gli inquinanti sedimentano sul fondo, formando una fanghiglia, e c’è molto materiale putrescente, che consuma l’ossigeno. Quando piove molto, l’acqua in più smuove quei sedimenti e diventa marrone, e quelle sostanze consumano tutto l’ossigeno, togliendolo così ai muggini, che semplicemente muoiono di asfissia», sbuffa la biologa marina. «C’è anche ammoniaca, che deriva dagli scarichi fognari abusivi e, solo in linea teorica, eventualmente anche dal depuratore se malfunzionante, ma di solito non è così. Si aggiungono gli idrocarburi che giungono dal trafficatissimo viale Marconi».