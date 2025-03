Terramaini, il parco apre sino alle 19 

Sino al 17 marzo la chiusura serale del parco Terramaini avverrà alle 19 anziché alle 22. La proroga è stata decisa dal sindaco Massimo Zedda che ieri ha firmato la nuova ordinanza dopo aver ricevuto dall'impresa che gestisce l'area la comunicazione della necessità di ulteriore tempo per il completamento degli interventi sulla rete elettrica.

In mancanza dell'attivazione completa della nuova fornitura elettrica, infatti, non può essere garantita nelle ore notturne un’illuminazione minima per la fruizione in sicurezza del parco, che si estende per circa undici ettari.

Per tutta la settimana prossima, quindi, l’apertura sarà garantita dalle 6 alle 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA