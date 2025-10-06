Terramaini, benvenuti nel regno dei gatti 

Una vita dedicata ai gatti senza altra ricompensa se non l’amore sconfinato che hanno nel cuore, ricambiato a suon di fusa e miagolii. Da 20 anni un gruppo di infaticabili donne si prende cura, a spese proprie, della colonia felina del Parco di Terramaini, la più popolosa della città, con 130 mici che necessitano di coccole e tante attenzioni, oltre che di cure veterinarie, acqua limpida e crocchette a volontà. Una missione, la loro, che le spinge a recarsi al parco ogni giorno, divise in turni, per riempire sempre le ciotole, qualunque sia la situazione meteorologica.

Gattare nell’anima

Anna Maria Cannas, 64 anni, insegnante di matematica in pensione, fa parte del gruppo storico. «Ci sono sin dall’inizio», si presenta orgogliosa, «inizialmente eravamo in tante, poi col tempo il nostro numero è diminuito e ora siamo rimaste appena in tre, più un uomo, bravissimo, che si chiama Pino Serra». C'è tanto amore per queste creature. «Ma anche tanto bisogno di aiuto perché il cibo per sfamare tutti i gatti ha un costo notevole, al punto che arriviamo a spendere in media 900 euro al mese». Eppure lo fanno con gioia e non si lamentano mai. Riconoscono, uno per un uno, tutti i “loro” gatti, li chiamano addirittura per nome. Sono come figli.

Gli abbandoni

Il numero è peraltro variabile, perché ogni anno in occasione delle cucciolate c’è chi abbandona gatti al parco. «Ormai è una piaga e non nascondo che stavolta siamo in grave difficoltà perché gli ospiti della colonia sono diventati troppi. Rischiamo di non farcela, sia fisicamente che economicamente». A complicare uno scenario già difficile, un’altra estate terribile dal punto di vista degli abbandoni. «La peggiore di sempre», sottolinea Anna Maria, «parliamo di 40 abbandoni da giugno a settembre, tra cui 10 gatti adulti palesemente di casa e 30 cuccioli. Se continua così saremo costrette a mollare, perché, al netto dei mici ai quali si è riusciti a trovare subito casa, la popolazione della colonia ha toccato quota 130».

Appello al Comune

«Il problema di fondo», sottolinea preoccupata la “collega” Delia Piredda, 66 anni, «è che il parco è grande, con tre ingressi tra via Vesalio e Monserrato, col risultato che l’attuale vigilanza non basta. Bisognerebbe incrementare il numero dei custodi, introdurre cartelli che ricordino che abbandonare animali è reato e installare telecamere». «Chiediamo al Comune di sostenerci, almeno un minimo», dicono in coro, «i gatti, infatti, non mangiano mica erba e se queste persone che li abbandonano credono che qui stiano meglio si sbagliano. Bisogna che il messaggio passi, altrimenti continueranno a portarci di nascosto scatoloni pieni di gatti e il nostro impegno rischia di non bastare più». Senza dimenticare, infine, il problema degli investimenti. «I pericoli sono tanti, da bici e monopattini che circolano liberamente nel parco a macchine che sfrecciano all'ingresso, dove servirebbero dissuasori e “zona 30”».

