Terramaini, al parco sono ricominciate le lezioni gratuite di yoga 

Le lezioni sono gratuite e anche per questo sono frequentatissime. In realtà a richiamare decine di partecipanti, ogni martedì e giovedì, sono il parco di Terramaini e il maestro Amadio Bianchi, un’autorità in materia.

Iniziate il 4 luglio e sospese per la pausa ferragostana, ieri le lezioni sono ricominciate ed hanno richiamato, come sempre tante persone

«Grazie alla disponibilità del Comune e della cooperativa Santo Stefano che gestisce il parco, possiamo incontrarci ogni martedì e giovedì dalle 19 nel prato ormai denominato, da noi frequentatori delle sue lezioni, “Amadio Bianchi”», scherzano gli organizzatori. «Ricordiamo che le lezioni sono gratuite e aperte a tutti, serve solamente un tappetino, un abbigliamento comodo e per i più sensibili una protezione contro le zanzare».

Oltreché al parco di Terramaini, le attività previste nell’ambito dell’iniziativa “Sport nei parchi” si svolgono anche al parco di San Michele. Anche in questro caso l’iniziativa è gratuita grazie al finanziamento di Sport e Salute S.p.A., società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Il progetto è condiviso con l’Anci e il Comune di Cagliari, che è anche co-finanziatore.

L’obiettivo dell’iniziativa nazionale è la promozione, gratuita e senza limitazioni d’età, del benessere attraverso l’attività fisica nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. Le Associazioni sportive dilettantistiche coinvolte nel progetto sono le seguenti: Kick Bull Arditamente (lezioni di arti marziali miste per bambini); Cagliari Handball Academy (pallamano per bambini); Budokan Fitness (stretching, functional training, difesa personale, yoga per donne); Sailing Gym (functional training, difesa personale per donne); Airsub (ginnastica respiratoria, apnea a secco, respiro e rilassamento per over 65); Mediterranea Cagliari (ginnastica, zumba per over 65).

La data di ripresa delle attività al parco di San Michele, riaperto lunedì dopo l’incendio del 26 luglio, non sono state ancora comunicate. Per informazioni scrivere una mail a segnalazioniverdefauna@comune.cagliari.it o chiamare al numero 070.6774010 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11.

RIPRODUZIONE RISERVATA