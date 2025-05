Terralbese in codice rosso,  settemila cittadini senza assistenza di base 

Gli irriducibili ci hanno provato anche ieri. Puntuali si sono presentati al poliambulatorio di Terralba nella speranza di accaparrarsi uno dei venti posti, liberati ad Arcidano dopo l’assalto di lunedì ai 500 della dottoressa terralbese. Spariti tutti in pochi minuti, ormai da queste parti avere l’assistenza sanitaria è come fare un terno al lotto: 7mila persone sono ancora senza un medico di base. «Una situazione assurda» ripete il sindaco di Terralba Sandro Pili.

La beffa

L’immagine dell’anziana che si trascina con il deambulatore, le persone accampate e in fila dalle 20 di domenica sono scolpite nella mente di tutti. «Era prevedibile, qui le persone sono esasperate – osserva il sindaco -Quei 500 posti erano una boccata d’ossigeno ma l’assegnazione si è trasformata in una guerra fra cittadini. Ci auguriamo non capiti più». Problemi di organizzazione e «anche l’informazione data dalla Asl sulle modalità per accedere ai posti disponibili non è stata adeguata» aggiunge. Proprio questo è uno degli aspetti più controversi e contestati. L’azienda sanitaria nei giorni scorsi aveva comunicato che la scelta poteva essere effettuata sia online che allo sportello, senza specificare altro. «Poi si è scoperto che su internet era possibile solo il cambio del medico e in tanti ne hanno usufruito per spostarsi da un ambulatorio a un altro» precisa. Ovvio che i clic online hanno battuto sul tempo chi era in fila e ancora oggi è senza assistenza.

La polemica

Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro con il prefetto. «L’Ascot non risolve nulla, servono medici – ripete il sindaco Pili – A luglio scorso avevamo proposto alla Regione soluzioni operative come la creazione di una mail e una linea telefonica dedicata, un supporto amministrativo in ambulatorio, il prolungamento dei piani terapeutici ma non è stato fatto nulla. Solo promesse». Anche il Coordinamento dei comitati per la salute rilancia. «Non abbiamo mai abbassato la guardia, lunedì eravamo accanto ai cittadini di Terralba» fa notare Alessandro Rosas, uno dei portavoce - Rincresce che il consigliere regionale Cera non se ne sia accorto e ci accusi di stare in silenzio». E proprio l’esponente di FdI Emanuele Cera ieri ha presentato un’interrogazione alla presidente della Regione Alessandra Todde sulle criticità registrate a Terralba.

La Asl

L’azienda sanitaria soltanto ieri sera ha chiarito che «la scelta sul portale regionale non poteva essere effettuata dai pazienti privi di medico di famiglia. Per la prima assegnazione è necessario presentare documenti allo sportello». Inevitabili le code: «Nell’ambito territoriale 3.1 (Arborea, Marrubiu, Arcidano, Terralba e Uras) oltre 7mila cittadini non hanno medico e lunedì i nuovi posti disponibili erano 500 – si legge in una nota– La Asl ha cercato di gestire al meglio la situazione». Infine l’azienda fa sapere che «la norma non prevede si possano stabilire priorità nella scelta del medico perché in una condizione di normalità tutti i cittadini, fragili e non, dovrebbero avere il medico di base». Qui, però, di normale non c’è più nulla, la sanità è in emergenza.

