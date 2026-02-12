Terralbese e Sinis finiscono sott’acqua 

Troppa pioggia, impossibile pescare. I soci della cooperativa Sant’Andrea, che gestisce la laguna di S’Ena Arrubia nel territorio di Arborea, sono fermi da 13 giorni a causa delle eccezionali precipitazioni e della grande quantità d'acqua che continua a riversarsi nel compendio lagunare.

Arborea

«L’afflusso proviene sia dalle dighe sia dalla piana del Terralbese, determinando un innalzamento costante dei livelli idrici, ormai stabilmente in soglia di guardia - fanno sapere i pescatori – Il canale dello scolmatore si è attivato oltre sette volte nelle ultime settimane, un dato che descrive con chiarezza la pressione straordinaria che il sistema sta sopportando. La sospensione della pesca non è solo un fermo produttivo temporaneo, ma il segnale di un sistema territoriale che richiede interventi strutturali».

Cabras

Problemi di altra natura, sempre a causa della pioggia incessante e delle forti raffiche di vento, si sono verificati a San Giovanni di Sinis, nel Comune di Cabras. Il maltempo ha causato problemi sulla stabilità della linea di costa, della falesia e delle strutture di accesso alle spiagge. Per questo motivo, il sindaco Andrea Abis ha emanato un'ordinanza urgente che vieta l'accesso alla spiaggia in cui si trova la torre e l'uso delle scale per accedere al mare, quelle inaugurate due stagioni fa. «La combinazione di piogge intense e continue, associate a violente mareggiate - ha detto Abis - ha innescato un processo di erosione e di pericolo di smottamento del versante mai visto prima. Preoccupa l’improvvisa accelerazione del fenomeno. Due giorni fa è stata rilevata una linea di faglia longitudinale lunga più di 100 metri. Si tratta di un brutto segno: un ammasso di dimensioni imponenti si sta spostando».

Santa Giusta, Marrubiu

A Santa Giusta, non lontano dal cimitero, sono caduti diversi alberi. Tra il territorio lagunare e Marrubiu, ma ai piedi del Monte Arci, si sono allagate diversi strade percorse dagli agricoltori. Nel pomeriggio si è svolto un sopralluogo con amministratori comunali dei due centri e Forestale: i danni sono consistenti nel canale che è stato eroso dalla massa d’acqua di questi giorni. I Comuni hanno emanato le ordinanze per vietare l’accesso nella zona.

