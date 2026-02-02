Terralbese, addio ai “fazzoletti” di terra 

Dopo quarant’anni di attesa i territori di Marrubiu, Terralba e Uras sono ormai vicini al traguardo della chiusura dell’iter che porterà al riordino fondiario. Con la pubblicazione sul Buras del decreto dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, che approva in via definitiva il Piano, il procedimento entra nella fase conclusiva, sbloccando una situazione rimasta ferma per troppo tempo.

I numeri

Il riordino coinvolge 1.200 proprietari di appezzamenti di terra e comporta di assegnare la continuità dei titoli, ma soprattutto l’accorpamento delle aziende. «Il Piano interessa oltre 2.500 ettari - evidenzia il consigliere regionale di FdI, Emanuele Cera - con una svolta arrivata grazie a una precisa scelta politica adottata nella scorsa legislatura. Nel 2023 con la legge regionale 9, sono state introdotte modifiche alla normativa sugli usi civici che hanno riconosciuto le opere di bonifica e i piani di riordino fondiario come interventi di pubblico interesse. Questo ha consentito di superare i vincoli di uso civico su oltre 600 ettari e di far ripartire l’iter verso l’approvazione definitiva. Un percorso complesso, segnato anche da ostacoli e ricorsi».

Adesso però il procedimento è alle battute finali «con decreto registrato, trascrizioni e volture completate, unificazione dei mappali già oltre il 70%. Entro poche settimane – conclude Cera – anche gli ultimi adempimenti saranno conclusi. I cittadini potranno contare su titoli chiari, terreni ordinati e nuove opportunità di sviluppo».

Il sindaco

«Per Marrubiu si tratta di un traguardo storico che interessa centinaia di proprietari – sottolinea il sindaco, Luca Corrias - i cui terreni fino ad oggi non potevano essere trasferiti e non erano nella disponibilità dei cittadini. Un risultato che restituisce certezza ai diritti di proprietà e crea le condizioni per il pieno sviluppo del territorio, aprendo a nuove prospettive di crescita e valorizzazione». Il sindaco marrubiese ci tiene anche a ringraziare «il consigliere regionale Emanuele Cera che ha seguito da vicino la vertenza, presentando la disposizione normativa, successivamente approvata dal Consiglio regionale, che ha consentito lo sgravio di centinaia di ettari di terreni. Di fondamentale importanza è stato inoltre il lavoro svolto dagli uffici comunali, in stretto coordinamento con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese».

Coldiretti

Un plauso per il risultato ottenuto arriva anche dal presidente provinciale di Coldiretti, Paolo Corrias: «Questo riordino consente un’agricoltura redditizia senza polverizzazione, più organizzata ed efficiente. Anche per future implementazioni, saremo a fianco del Consorzio di bonifica e a tutte le figure preposte».

