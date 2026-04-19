Terralba, traguardo vicino 

Terralba F. Bellu 5

Selargius 3

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro (33’ st Ardu), Cherchi (1’ st Mereu), L. Orrù, Lasi, Uliana, Concu (10’ st Lardieri), Ciarniello, Piras, Atzori (8’ st Corda), Porru, Sanna (5’ st Frongia). In panchina A. Orrù, Grussu, Carta, Poddesu. Allenatore Porcu.

Selargius (4-3-3) : Fantini, Bandinu, Paolucci, Lepore, Cordeddu (25’ st M. Orrù), Salis, Serrau (43’ st Cireddu), Ragucci (30’ st Pibiri), Reginato (30’ st Cogoni), Usai, Pisano (8’ st Erbì). In panchina Murru, Pusceddu, Mele, Campus. Allenatore Cocco.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : pt 16’ , 32’ e 37’ pt Sanna, 41’ Reginato; st 3’ Sanna, 32’ Piras, 34’ Pibiri, 42’ Bandinu.

Note : ammonito Mereu. Recupero 1’ pt – 1’ st. Spettatori 250.

Terralba. Il Terralba F. Bellu supera il Selargius per 5-3 e, a 90 minuti dal termine del campionato, mantiene la vetta della classifica con due punti di vantaggio sul Castiadas (78 punti i terralbesi, 76 gli inseguitori). Grande protagonista al Remigio Corda è Andrea Sanna, autore di quattro gol. L’attaccante sale a quota 31 reti in stagione.

L’avvio dei padroni di casa è a tamburo battente, con Ciarniello e Sanna ad impensierire Fantini. Lo show del bomber di casa inizia al 16’ quando capitalizza al meglio un assist di Piras. Al 32’ il raddoppio: il numero 11 di casa si ritrova a tu per tu con Fantini e lo batte con un preciso diagonale. Al 37’ è Ciarniello a servire il solito Sanna al centro, botta al volo che trova il fondo della rete. Al 41’ accorcia Reginato, con un diagonale sotto l’incrocio dei pali.

Nella ripresa, al 3’, Sanna realizza la sua quarta rete, scattando sul filo del fuorigioco e realizzando a tu per tu con il portiere selargino. Nel finale c’è tempo per la rete di Piras, al 32’, su assist di Corda e per i gol di Pibiri, al 34’, e Bandinu, al 42’. Nel Terralba esordio del portiere Ardu, classe 2009.

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