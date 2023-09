Terralba superato  l’Arborea fa festa 

Terralba 1

Arborea 2

Terralba (4-3-3) : Stevanato, Cammarota (1’ st Onnis, 45’ st Marras), Moussa (43’ st Pitzalis), Uliana (45’ st Massidda), Lasi, Soddu, Piras, Porru, Manca, Orrù, Volpe (21’ st Diana). In panchina Aramu, Armas, Peddoni. Allenatore Firinu.

Arborea (4-3-3) : Ullasci, Bonfigli, Grimbaun, Mascia, Nava, Cicu, Prasciolu (7’ st Murru), Fadda (45’ st Mattea), M. Atzeni (25’ st P. Atzeni), Pomares, Erbì (12’ st Sperandio). In panchina Petucco, Serra, Manca, Pintus, Iervolino. Allenatore Perra.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Reti : 11’ pt Erbì, 20’ M. Atzeni, 31’ (r) Orrù.

Note : ammoniti Ullasci, Fadda, Lasi, Grimbaun.

Terralba. L’Arborea, dopo la vittoria della gara di andata, espugna anche il “Remigio Corda” per 1-2 e passa il turno di Coppa Italia. Per il Terralba F. Bellu, ora, sguardo rivolto solo al campionato. Le reti nel primo tempo. All’11’ gli ospiti sbloccano il risultato, con Erbì che recupera palla sulla sinistra, avanza e dal limite dell’area, fa partire un tiro che si infila alle spalle di Stevanato. Al 20’ il raddoppio è opera di Marco Atzeni con un pallonetto di testa mette in rete sugli sviluppi di una punizione. I terralbesi accorciano al 31’ su rigore trasformato da Orrù. (g. pa.)

