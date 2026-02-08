VaiOnline
Al Brugnera.
09 febbraio 2026

terralba spodestato 

L’ex capolista cade con l’Atletico Cagliari e ora è terza 

Atletico Cagliari 2

Terralba F. Bellu 1

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Pani; Aime, Marongiu, E. Secci, Virdis (42’ st Morello); Ricciardi, Sanna; Cuccu, Pinna, Montisci (20’ st Vacca); S. Saba (10’ st Caddeo). In panchina Polidetti, Arcibeni, Balloi, Floris, A. Secci. Allenatore C. Saba.

Terralba F. Bellu (4-3-3) : Toro; Cherchi, Lamacchia, Uliana, Lasi (33’ st Atzori); Tosi (18’ st Poddesu), Ciarniello (42’ st Piras), L. Orrù, Lardieri (16’ st Concu); Corda (26’ st Frongia), Sanna. In panchina A. Orrù, Ardu, Porru, Grussu. Allenatore Porcu.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : pt 20’ Sanna; st 27’ Caddeo, 47’ Pinna.

Note : Ammoniti E. Secci, Lamacchia, L. Orrù, C. Saba, Cherchi, Pinna. Recupero 1’ pt – 6’ st.

Si interrompe a sette la striscia di successi consecutivi del Terralba. Al Brugnera i gialloblù cadono nel finale contro l’Atletico Cagliari e perdono la vetta della classifica. Partono bene gli ospiti che costruiscono il primo tentativo del match: al 3’ ci prova Lasi da fuori area con un tiro di esterno, la palla termina alta. Al 20’ il Terralba passa in vantaggio: Lardieri parte sulla fascia, crossa al centro per Sanna che supera la difesa e batte Pani. I gialloblù continuano a spingere alla ricerca del raddoppio: al 30’ sinistro di Corda, salvato vicino alla linea dalla retroguardia di casa. Al 44’ Pani è abile a chiudere lo specchio a Sanna che calcia da distanza ravvicinata. In avvio di ripresa i padroni di casa crescono, ma i gialloblù ci provano ancora con un destro di Sanna parato dal portiere. Al 9’ colpo di testa a lato di Lamacchia su angolo di Ciarniello. La squadra di Saba sale di giri e spinge alla ricerca del gol: all’11’ tentativo dalla trequarti di Sanna, Toro blocca in due tempi. Al 13’ Pinna serve Cuccu sulla sinistra che calcia forte dal limite dell’area piccola, il portiere devia in angolo. Al 27’ i cagliaritani agguantano il pareggio: Caddeo è bravo ad approfittare di un rimpallo e calcia all’angolino dove Toro non può arrivare. Al 37’ il portiere del Terralba è miracoloso su un tiro di Caddeo da distanza ravvicinata. L’Atletico continua ad attaccare e al 47’ Pinna regala tre punti preziosi ai suoi compagni con un sinistro in area angolato dopo un’azione corale.

