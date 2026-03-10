Terralba, sogno Eccellenza 

Terralba. Un primo posto da difendere e consolidare con vista verso il massimo risultato, quella promozione in Eccellenza che manca da tempo. Nessun proclamo ma nemmeno pretattica in casa Terralba F. Bellu, dopo la vetta conquistata nel girone A del torneo di Promozione grazie alla solidità di un gruppo forte e ben assortito (miglior attacco con 58 gol e Andrea Sanna capocannoniere a quota 23), guidato dalla maestria di Daniele Porcu, tecnico giovane e preparato che ha condotto i suoi ragazzi ad un rendimento superlativo: 10 vittorie e solo una sconfitta nel 2026.

Scontri diretti

Sabato la squadra è attesa dallo scontro diretto sul campo del Castiadas, terzo a -4. Match che se non sarà decisivo potrà quantomeno indirizzare la stagione. «Sarà una bellissima partita», commenta il presidente Gabriele Frongia, «noi pensiamo partita dopo partita. Saranno sette finali». La lotta per il primo posto è serrata ed equilibrata: a 7 giornate dal termine il Terralba è primo con 64 punti, a seguire Guspini con 63, Castiadas con 60 e Villacidrese con 59. Il calendario inoltre ci ha messo lo zampino: l’undicesima di ritorno prevede anche Guspini-Villacidrese.

Lo sprint

Un rush finale al quale il Terralba si presenta con grandi motivazioni. «Il primato è una sorpresa», prosegue Frongia, «anche se la squadra era comunque stata costruita per fare i playoff. Ora speriamo di non sbagliare. Abbiamo un gruppo forte ed è giusto fare i complimenti al mister perché sta facendo davvero bene».

Il tecnico

Porcu, sulla stessa linea del presidente, parte da un dato di fatto: «Intanto abbiamo portato a casa i playoff», esordisce, «ora ci sono sette finali, andiamo a giocarcele e vediamo dove arriviamo, con tranquillità e serenità. Sono stati bravi i ragazzi, un gruppo che ci tiene. Il premio è essere arrivati a disputare queste partite».

Un primato come risultato del lungo lavoro fatto nei mesi. «Siamo forti e organizzati», conferma Porcu, «non dobbiamo nasconderlo, in un torneo dove ci sono 4 squadre che stanno facendo qualcosa di eccezionale. Siamo contenti di esserci e ragioniamo partita dopo partita». Sabato l’appuntamento di Castiadas. «La partita più difficile dell’anno», conclude Porcu, «è una formazione forte, con un organico per vincere. Noi faremo il nostro gioco e la nostra gara molto serenamente, senza paura o timore».

RIPRODUZIONE RISERVATA