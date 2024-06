«Terralba senza assistenza: temiamo per l’ordine pubblico» 

Quello del sindaco di Terralba Sandro Pili è un grido d'allarme lanciato direttamente a Roma passando attraverso l’Isola. «La carenza di medici di base è ormai insostenibile – scrive in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, alla Governatrice Alessandra Todde e alle altre cariche istituzionali dello Stato e della Regione. «I miei concittadini stanno subendo notevoli disagi a causa di queste drammatiche carenze».

Negli ultimi mesi, la situazione è precipitata. «Fino a circa un anno fa, nella nostra comunità lavoravano sei professionisti di medicina generale. Oggi, a causa di due pensionamenti, quasi 2.400 persone sono senza assistenza sanitaria». Altri due medici lasceranno il servizio a fine giugno, e altre 3.500 persone saranno in difficoltà. «Da luglio, quasi 6.000 cittadini saranno senza medico. E alla fine dell’anno, con un altro pensionamento, la situazione peggiorerà: un solo medico per quasi 8.000 persone».Il Sindaco denuncia un vero e proprio disinteresse da parte delle istituzioni. «Nonostante numerose missive e frequenti riunioni nessuna sostituzione è stata effettuata. Chiedo che si risolva al più presto questa situazione drammatica». L’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale, attivato per tamponare l’emergenza, non basta. «È una soluzione temporanea», spiega Pili. Il primo cittadino non nasconde la sua preoccupazione per le possibili ripercussioni sociali. «I cittadini stanno rinunciando a curarsi. Potrebbero sorgere momenti di tensione e problemi di ordine pubblico. Mi riservo di sollevare la questione alle autorità competenti per eventuali responsabilità».

