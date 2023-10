Terralba secondo Il Gonnos affonda 

Terralba 3

Gonnosfanadiga 1

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Stevanato, Lasi, Manca (27’ st Pitzalis), Orrù, Porru, Uliana (3’ st Soddu), Moussa, Diana (39’ st Volpe), Piras (10’ st Aabdy), Onnis, Frongia (30’ st Serpi). In panchina Aramu, Cammarota, Peddoni, Marras. Allenatore Firinu.

Gonnosfanadiga (4-4-2) : Pisano, Deidda (1’ st Agabbio), Fenu, Cohen (1’ st Garau), A. Tocco (24’ pt L. Tocco, 11’ st Tomasi), Figus, Caddia, Unida, R. Idili (21’ st Zaccheddu), Serci, Mulvoni. In panchina Cappai, Sardu, Tiddia, Murgia. Allenatore Congia.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 35’ (r) Fenu, 37’ e 44’ Piras; st 19’ Aabdy.

Note : ammoniti Uliana, Fenu, R. Idili, Moussa, Caddia, Aabdy. Recupero 2’ pt - 6’ st. Spettatori 100.

Terralba. Vittoria in rimonta per il Terralba F. Bellu contro il Gonnosfanadiga per 3 a 1. In avvio terralbesi in avanti con Diana e Piras che hanno impegnano Pisano nella parata. Al 35’ passano gli ospiti con un rigore siglato da Fenu e assegnato per un contatto in area tra Stevanato e un attaccante del Gonnosfanadiga. Al 37’ il pareggio di Piras che ribatte in rete un pallone finito sul palo dopo un colpo di testa di Diana. Al 44’ doppietta della punta terralbese che, su cross da sinistra di Orrù, è rapido a insaccare nel cuore dell’area. A fine primo tempo, è il 45’, palo di Porru a portiere battuto.

Nella ripresa, al 19’, Onnis lavora una palla sulla destra e fornisce l’assist verso il centro per il neo-entrato Abdy che di piatto mette alle spalle di Pisano.

