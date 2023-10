Erano due anni che in provincia non si viveva un derby al massimo livello cestistico regionale. Oggi, nel campionato di Divisione 2, si incrociano Saab Terralba e Oristano Basket. Palla a due alle 19 sul parquet terralbese, tra due compagini giovani e ancora a secco di vittorie. Una serata di sport tra due realtà che si conoscono bene e con tanti ex, in particolare con i colori oristanesi (Alessandro e Mauro Deligia, Marco Caputo e Daniele Cuccu). ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA