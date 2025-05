Terralba, nella notte la fila della vergogna 

Dodici ore in fila al poliambulatorio di Terralba per cercare di accaparrarsi uno dei 500 posti disponibili da uno dei medici di base ( foto Alessandra Chergia ). E qualcuno ha persino dormito in macchina. Da queste parti però le persone senza assistenza sono seimila e ieri è stata una giornata campale per 300 cittadini che speravano di risolvere i loro problemi. Momenti di tensione, sono intervenuti anche i carabinieri per monitorare la situazione. A fine mattinata la beffa, perché sul sito della Asl era possibile solo effettuare il cambio di medico.

a pagina 34