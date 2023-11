Terralba nel destino di Pecco Bagnaia 

«L’ho messo io per la prima volta su una moto, aveva tre anni». Faustino Atzori, di Marceddì (Terralba), sfoglia l’album dei ricordi che lo immortala (foto sotto) con il nipote Pecco Bagnaia, che si è appena laureato, per la seconda volta, campione del mondo di MotoGP. «Gli avevo regalato un triciclo a motore da me realizzato e poi una piccola Honda, con cui si divertiva nel cortile di casa». Atzori, 84 anni, aveva lasciato la Sardegna da bambino con la famiglia. «A Terralba vorrei tornare presto. E, ovviamente, vorrei che mio nipote venisse con me».

