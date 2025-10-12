VaiOnline
Al Corda.
13 ottobre 2025 alle 00:33

Terralba, la festa si scatena al 92’ 

terralba 1

Atletico Cagliari 0

Terralba F. Bellu (4-4-1-1) : Toro, Frongia (29’ pt Pitzalis, 16’ st Tosi), Orrù, Lasi, Cherchi, Ciarniello, R. Mereu, Concu (38’ st Zoccheddu), Atzori (6’ st Corda), Porru (11’ st Grasso), A. Sanna. In panchina Manzato, Grussu, T. Sanna, Angioi. Allenatore Porcu.

Atletico Cagliari (4-4-1-1) : Polidetti, Lintas, Littera, Fadda, Marongiu, Poddighe, Montisci, Caddeo (36’ st M. Mereu), Mazzei (25’ st Morello), Pinna, Porcu. In panchina Pani, Aime, Mantega, De Meglio, Porcu, Virdis, Saba. Allenatore Saba.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Rete : 47’ st Corda.

Note : espulsi Fadda (doppia ammonizione) e Pinna dell’Atletico Cagliari. Ammoniti Pitzalis, Concu, Tosi, Lintas, Poddighe e Littera. Recupero 2’ pt – 8’ st. Spettatori 100.

Terralba. Successo all’ultimo respiro del Terralba F. Bellu, contro l’Atletico Cagliari, nei minuti di recupero della gara. A segnare il gol-partita è Corda, subentrato nella ripresa. Tre punti fondamentali in chiave classifica per la compagine terralbese, che porta a casa la quarta vittoria stagionale e rimane in seconda posizione in classifica. Per gli ospiti una prestazione comunque positiva, nonostante la doppia inferiorità numerica a fine gara.

Rigore fallito

Nel corso della prima frazione i padroni di casa spingono, ma l’occasione migliore è per l’Atletico Cagliari che, nonostante l’espulsione di Fadda attorno al 40’, coglie un palo con Mazzei. Nella ripresa il Terralba va vicino al vantaggio al 32’, ma Ciarniello sbaglia il rigore assegnato per un fallo di mano in area. I cagliaritani nell’occasione rimangono in 9 per l’espulsione di Pinna. In superiorità numerica, la squadra di Daniele Porcu ci riprova, ma al 40’ la traversa nega la gioia del gol a Grasso. In pieno recupero, al 47’, il gol partita: una bella combinazione tra Grasso e Raffaele Mereu libera in profondità Corda, che si avventa sul pallone e con un tocco ad anticipare difensore e portiere mette in rete per i tre punti.

