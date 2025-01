Terralba in pieno dramma: 5000 pazienti senza assistenza «File di ore per una ricetta» 

«L’ ambulatorio straordinario di comunità territoriale, non è più in grado di compensare e sostituire in maniera adeguata l’assenza totale dei medici di famiglia». Il sindaco Sandro Pili, stanco di sentire proteste ed esasperato alla pari dei suoi concittadini, prende una netta posizione rispetto alla validità del servizio Ascot. Nella sua comunità ben 5000 pazienti sono privati infatti della assistenza sanitaria di base dopo che a metà dello scorso anno sono andati in pensioni altri due medici. Una situazione che rischia di diventare ingovernabile soprattutto davanti e alle code interminabili di persone che soltanto per una semplice ricetta bivaccano sin dalle prime ore del mattino.

«È una sanità da terzo mondo – affermano in coro i cittadini – questo stato di cose non è più tollerabile. Una indecenza – aggiungono – che tocca e riguarda i più deboli e di questa situazione ci si dovrebbe solo vergognare». La realtà è che in una comunità importante e popolosa come Terralba, l’Ascot appare un servizio sottodimensionato, se è vero come è vero che sono destinati ai pazienti privi del servizio di medicina generale e dovrebbero e garantire le stesse prestazioni offerte dal medico di famiglia e cioè: prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI), attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate, certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali. A problema si aggiunge problema se si considera che la dottoressa Marina Isoni dal 31 dicembre non è più al lavoro, in quanto medico in pensione si era resa disponibile a rientrare in servizio. Contratti scaduti da fine anno e non si sa quando i il disegno di legge approvato dalla Giunta per il rinnovo, possa arrivare sui banchi del Consiglio regionale per assicurare la continuità del servizio. La Isoni che dopo 46 anni di onorata professione, vista l’emergenza, aveva accettato di dare di una mano si dice addolorata.

«La situazione ha dell’incredibile – sottolinea – mi auguro davvero che dalla Regione arrivi a breve il via libera per riprendere il servizio. Sono molto preoccupata in quanto con diversi pazienti oncologici o che necessitano di seguire un certo percorso per curare patologie gravi, avevano già predisposto un percorso per inizio anno e che ora ovviamente è stato interrotto. E teniamo conto che in diversi casi si tratta di cure salvavita». Anche dalla Asl si appellano alla Regione per il rinnovo dei contratti, ma allo stesso tempo assicurano «che le forze disponibili sono utilizzate al massimo della loro possibilità oraria e non vi è nessuna intenzione aziendale al risparmio in tal senso». E intanto, l’attesa è forte per il convegno sulla sanità in programma la mattina del 25 gennaio alle 10 all’Istituto superiore di Terralba. Alla presenza, fra gli altri, del portavoce del coordinamento dei comitati Alessandro Rosas, di Maria Grazia Carta dal comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano. Per la Regione annunciata la presenza di Giuseppe Frau, componente della commissione sanità, ma si spera soprattutto nell’arrivo della presidente Alessandra Todde.

