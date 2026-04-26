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27 aprile 2026 alle 00:18

terralba in paradiso 

Schiaccia sotto sei reti la Freccia e sale in Eccellenza 

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Freccia P. Montis 1

Terralba F. Bellu 6

Freccia Parte Montis (4-1-4-1) : Margiani, T. Atzori (14’ st Atzei), Vargiu (33’ st Vinci), Chouachi (20’ st Ghiani), Mereu, Biancu, Cau, Girseni, Barrales, Cruccas (33’ st Uras), C. Maccioni (26’ st Mureddu). In panchina Piras, S. Maccioni, Marongiu, Mandis. Allenatore Boi.

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, Cherchi (24’ st Tosi), Lasi, L. Orrù, Uliana, Concu (11’ st Lardieri), Ciarniello, A. Atzori (17’ sto Corda), Piras (12’ st Frongia), Porru (12’ st Poddesu), Sanna. In panchina A. Orrù, Ardu, Carta, Grussu. Allenatore Porcu.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : pt 10’ e 40’ Piras, 45’ Concu; st 9’ Uliana, 16’ Cau, 32’ Tosi, 43’ Sanna.

Note : ammonito Girseni. Recupero 1’ pt – 1’ st. Spettatori 300.

Mogoro. Il Terralba F. Bellu vince in casa della Freccia Parte Montis (1-6) e approda in Eccellenza. Grazie al successo in terra mogorese, infatti, l’undici allenato da Daniele Porcu porta a casa i 3 punti, chiude a quota 81 in stagione e tiene a distanza le dirette inseguitrici Castiadas, Villacidrese e Guspini, con la quale ha messo in atto una bellissima lotta per il primato, alternandosi in testa alla classifica nell’arco delle 34 giornate. Al triplice fischio del direttore di gara è esplosa la festa di giocatori, staff tecnico e dirigenziale e del numeroso pubblico accorso. Nell’impegno contro la Freccia, i terralbesi passano in vantaggio al 10’, con Piras che anticipa tutti su assist di Atzori. Al 40’ lo stesso Piras raddoppia, con un tiro potente sul primo palo. Prima dell’intervallo, è il 45’, Concu di testa, indisturbato sul secondo palo, fa tris. Nella ripresa sono Uliana, al 9’ di testa, Cau per i padroni di casa al 16’, Tosi al termine di una potente progressione al 32’ e, al 43’, il solito Sanna (32simo centro in campionato per lui) a completare il tabellino dei marcatori.

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