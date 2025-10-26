VaiOnline
Al Corda.
27 ottobre 2025 alle 00:32

terralba, festa finale: vecchio borgo ko al 93’ 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

terralba 1

Vecchio Borgo 0

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, La Macchia, Lasi, Atzori (13’ st Pitzalis), Uliana, Mereu, Ciarniello (40’ st Grasso), Concu (38’ st Grussu), Corda (20’ st Tosi), Porru, Sanna. In panchina Manzato, Orrù, Cherchi, Frongia, Zoccheddu. Allenatore Porcu.

Vecchio Borgo S. Elia (4-3-3) : Porceddu, Melis, Pinna, Ferrer, Cara, Sylla, Martinez, Murgia (38’ st Siddi), Limbardi (25’ st Ghiani), Mastropietro (45’ st Caddeu), Ataldi. In panchina Santilli, Loi, Ahizi, Lai, Scano, Cincotti. Allenatore Murgia.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete : st 48’ Sanna.

Note : ammoniti Toro, Porru, Cara, Sylla, Ataldi; recupero 1’ pt – 5’ st; spettatori 150.

Terralba. Con una rete segnata dal solito Andrea Sanna negli ultimi minuti di gara (ottavo centro in 8 gare di campionato) il Terralba F. Bellu supera il Vecchio Borgo Sant’Elia (1-0) e raggiunge la vetta del girone A di Promozione. Partita poco spettacolare, a causa del vento.

Pronti via e gli ospiti si affacciano in avanti al 1’ con un diagonale centrale di Pinna. Al 7’ l’undici allenato da Daniele Porcu ha una ghiotta occasione su un’imprecisione del portiere Porceddu, Concu colpisce a botta sicura ma manda la palla fuori di pochissimo. Al 21’ è uno spunto di Ciarniello sulla destra a trovare Sanna al centro, ma il suo tiro è ribattuto da un difensore. Al 32’ la stessa punta di casa, su lancio di Toro favorito dal vento, non calibra al meglio il pallonetto. Nella ripresa, al 7’, è Ataldi a provarci, ma Toro è attento. Al 23’ Tosi controlla bene ma calcia su un difensore. Al 35’ Sanna a botta sicura, murato. Al 48’ il bomber trova però il gol partita con un potente destro in diagonale. Al 50’ Tosi potrebbe segnare il 2-0, ma a tu per tu con il portiere, si fa parare la conclusione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 