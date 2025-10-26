terralba, festa finale: vecchio borgo ko al 93’ 

terralba 1

Vecchio Borgo 0

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, La Macchia, Lasi, Atzori (13’ st Pitzalis), Uliana, Mereu, Ciarniello (40’ st Grasso), Concu (38’ st Grussu), Corda (20’ st Tosi), Porru, Sanna. In panchina Manzato, Orrù, Cherchi, Frongia, Zoccheddu. Allenatore Porcu.

Vecchio Borgo S. Elia (4-3-3) : Porceddu, Melis, Pinna, Ferrer, Cara, Sylla, Martinez, Murgia (38’ st Siddi), Limbardi (25’ st Ghiani), Mastropietro (45’ st Caddeu), Ataldi. In panchina Santilli, Loi, Ahizi, Lai, Scano, Cincotti. Allenatore Murgia.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete : st 48’ Sanna.

Note : ammoniti Toro, Porru, Cara, Sylla, Ataldi; recupero 1’ pt – 5’ st; spettatori 150.

Terralba. Con una rete segnata dal solito Andrea Sanna negli ultimi minuti di gara (ottavo centro in 8 gare di campionato) il Terralba F. Bellu supera il Vecchio Borgo Sant’Elia (1-0) e raggiunge la vetta del girone A di Promozione. Partita poco spettacolare, a causa del vento.

Pronti via e gli ospiti si affacciano in avanti al 1’ con un diagonale centrale di Pinna. Al 7’ l’undici allenato da Daniele Porcu ha una ghiotta occasione su un’imprecisione del portiere Porceddu, Concu colpisce a botta sicura ma manda la palla fuori di pochissimo. Al 21’ è uno spunto di Ciarniello sulla destra a trovare Sanna al centro, ma il suo tiro è ribattuto da un difensore. Al 32’ la stessa punta di casa, su lancio di Toro favorito dal vento, non calibra al meglio il pallonetto. Nella ripresa, al 7’, è Ataldi a provarci, ma Toro è attento. Al 23’ Tosi controlla bene ma calcia su un difensore. Al 35’ Sanna a botta sicura, murato. Al 48’ il bomber trova però il gol partita con un potente destro in diagonale. Al 50’ Tosi potrebbe segnare il 2-0, ma a tu per tu con il portiere, si fa parare la conclusione.

RIPRODUZIONE RISERVATA