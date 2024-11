Terralba e Pirri non si fanno male 

Terralba 0

Calcio Pirri 0

Terralba F. Bellu (3-5-2) : A. Orrù, L. Orrù, Cammarota, Lasi, Uliana, Ciarniello, Atzei (26’ st Atzori), Soddu, Ramos (32’ st Frongia), Porru (1’ st Onnis, 46’ st Melis), Pitzalis. In panchina Cabasino, Enna, Foddis, Quiceno. Allenatore Firinu.

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Cabiddu, Pandori, Meloni, Cogoni, Nenna (35’ st Murtas), Corda (46’ st Ambu), Manconi (35’ st V. Loi), O. Loi, Maganuco (20’ st Catta). In panchina Serra, M. Orrù, Civile, Argiolas. Allenatore Busanca.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Note : espulso al 29’ pt per fallo da ultimo uomo Uliana (Terralba F. Bellu). Ammoniti L. Orrù, Palmas, Meloni, Corda. Recupero 0’ pt – 5’ st. Spettatori 100.

Terralba. Termina a reti inviolate la sfida tra Terralba F. Bellu e Calcio Pirri. Partita influenzata dal vento, con poche occasioni da entrambe le parte. Da segnalare, inoltre, che l’undici allenato da Maurizio Firinu ha giocato per oltre un’ora in 10 uomini per l’espulsione di Uliana, al 29’ del primo tempo, per fallo da ultimo uomo su Manconi.

Nella prima frazione ospiti pericolosi con Cabiddu, al 33’, che tira da 30 metri sfiorando il palo, e Maganuco, al 40’ e 45’, impegnando Orrù e calciando a lato da buona posizione. Nella ripresa, sul finale, al 45’, Meloni ben appostato sul secondo palo, di testa, trova la respinta di un difensore che mette in corner.

