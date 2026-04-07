Terralba e Guspini: la verità 

Tre gare alla fine del torneo e quattro squadre ancora in lizza per il trionfo. Poche volte come quest’anno il girone A di Promozione è stato incerto e appassionante: a 270’ dalla conclusione, in ordine di classifica, Terralba, Guspini, Castiadas e Villacidrese sono racchiuse in pochi punti, quanti ne consegna un successo.

E curiosamente il calendario ha deciso di rendere ancora più elettrico lo sprint che porta al traguardo, perché dopo il big match dello scorso weekend (col clamoroso ko, per le dimensioni, dell’allora capolista Guspini in casa del Castiadas) tra pochi giorni se ne presenterà subito un secondo, che definire decisivo è probabilmente inutile: al 90’ mancheranno solo due turni.

Affollamento

La cinquina rifilata dalla squadra del Sarrabus all’ex battistrada ha sparigliato le carte rivoluzionando la classifica. Il Guspini è scivolato al secondo posto a quota 70, agganciato proprio da chi l’ha sconfitta, e in vetta con 72 punti grazie al successo casalingo col Cannonau Jerzu (4-1) è salito il Terralba, che aveva lasciato il comando qualche settimana prima. Intanto la Villacidrese battendo il Tonara si è portata a -3 dalla cima. Così con tutta evidenza le qualità e le ambizioni delle avversarie sulla strada del quartetto diventano fondamentali. Con una certezza: il prossimo scontro diretto è lo snodo decisivo.

Domenica

Il Guspini ha l’immediata opportunità di tornare al primo posto ma, pur giocando in casa, surclassare la neo capolista non sarà semplice. Entusiasta per aver appena riconquistato il primato, la rivale farà di tutto non solo per uscire indenne dalla sfida ma anche per conquistare l’intero bottino così da estromettere di fatto i padroni di casa dalla corsa alla promozione diretta in Eccellenza, perché 5 punti di distacco a due gare dal termine sarebbero quasi impossibili dea colmare.

E la vittoria è necessaria a entrambe le contendenti, perché il Castiadas alla stessa ora fa visita all’Uta, salvo e senza velleità di playoff, mentre la Villacidrese gioca ad Arborea contro la formazione che a sua volta, pur quinta, non giocherà gli spareggi promozione perché dista ben 19 lunghezze dalla coppia al secondo posto. Insomma, chi si ferma è perduto.

Le ultime due

La sedicesima giornata vedrà il Terralba ospitare il Selargius, a sua volta salvo e senza obiettivi, il Castiadas ospitare il Cannonau Jerzu quasi retrocesso, il Guspini giocare a Cagliari con un Cus vicino alla salvezza aritmetica e una Villacidrese ospitare il Calcio Pirri in lotta invece per la salvezza. Infine la chiusura, col Terralba nella tana della Freccia (da vedere se già scesa in Prima o ancora in lotta per sopravvivere), il Guspini in casa con l’Ovodda (in bilico tra salvezza e playout), il Castiadas far visita al Cannonau e la Villacidrese andare a Samugheo.

Al vertice

Ecco perché molto passa dalla sfida al vertice di domenica. Una vittoria del Terralba escluderebbe dalla corsa il Guspini; un successo del Guspini ridarebbe alla squadra di Dessì i favori del pronostico assieme al Castiadas, nel caso anche i sarrabesi conquistassero i tre punti, perché entrambe le squadre affronterebbero nelle ultime due gare avversarie nelle retrovie. Ma i pronostici sono ancora aperti e tutto in realtà può accadere.

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