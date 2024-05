Terralba, che blitz 

Castiadas 0

Terralba 2

Castiadas (4-2-3-1) : Toro, Tamburini (22’ st Sanna), Sitzia, Chessa, C. Mura (33’ st Dessì), Cannas (1’ st Erriu), Felleca, C. Ruggeri, Cardia (31’ st Zuddas), S. Mura, Mboup. In panchina Pani, Ambu, Trogu, Crobe, A. Ruggeri. All. Dessì.

Terralba (4-4-2) : Aramu, Orrù, Lasi, Piras (45’ st Peddoni), Ciarniello, Soddu, Porru, Onnis, Serpi (39’ st Corbo), Cammarota, Pitzalis (37’ st Frongia). In panchina Stevanato, Armas, Cillano, Porcheddu, Ulliana. All. Firinu.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : 12’ pt Ciarniello, 44’ pt Onnis.

Note : ammoniti Tamburini, Cammarota, Aramu, Onnis, Frongia, Lasi; rec. 1’ pt e 5’ st.

Il Terralba espugna il campo del Castiadas con due reti di scarto e si assicura il terzo posto nella graduatoria dei ripescaggi in Promozione. Il Castiadas aveva vinto 2-3 nella partita di andata.

Nel primo tempo, al 12’ Serpi s’invola sulla sinistra, cambia per Lasi che calcia, Toro respinge. La palla arriva a Ciarniello che dal limite dell’area fa partire un rasoterra, Toro è battuto sulla sua sinistra. Il Castiadas prova a reagine ma nel finale di tempo è il Terralba a raddoppiare su azione d’angolo, con Onnis che insacca. Nella ripresa, al 13’ Serpi si trova davanti a Toro ma si fa ipnotizzare. Al 14’ Cristian Ruggeri apre sulla sinistra per Felleca che mette palla al centro, Mboup calcia di poco a lato. Due minuti più tardi cross dalla destra di Serpi, Piras fa il velo per Lasi che da buona posizione non trova lo specchio. Al 44’ punizione di Felleca per Sitzia, il portiere ospite devia in angolo. I padroni di casa chiudono all’attacco ma il risultato non cambia. «Il Terralba ha avuto il merito di saper sfruttare le occasioni da rete», dice il ds del Castiadas, Stefano D’Apice. (ant. ser.)

