Terraccogliente, paese in mostra 

Un itinerario culturale ed enogastronomico alla scoperta delle eccellenze del Parteolla. Al via domani pomeriggio “Donori Terraccogliente”, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione “Città della terra cruda”. Si parte alle 16 nell’ex Montegranatico con la proiezione del video “La terra cruda in Italia” di Alonso Crespo. Seguirà, alle 17, una passeggiata nel parco letterario a cura di Tonio Meloni dedicata alla Divina Commedia. Alle 20.30, primo spettacolo musicale con il concerto “Today’s music” del gruppo “Arkeos”. Domenica il clou della rassegna: alle 8, partenza della V edizione di “Donori Cammina” con visita guidata alla tomba dei giganti di Ingutosu Mannu a cura di Luigi Coda. Alle 10 l’apertura degli stand dei prodotti tipici e dell’artigianato. In programma laboratori ed esposizioni d’arte. Durante la giornata spettacoli musicali tra le vie del paese: alle 17.30, il saggio di Mambo Dance, alle 18.30 il concerto del Coro Sa Defenza. Da segnalare, alle 19.30, la sfilata dei costumi di Angela Pantaleo e degli scialli ricamati a mano da Annamaria Mura e le creazioni “poppy” di Costanza Pusceddu e Gabriella Columbu. Chiusura alle 20.30 con la musica sarda a cura di Luigi Cordeddu (organetto) ed Enrico Deiana (voce). (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA