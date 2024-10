Terra Sarda, si parte C’è anche lo Storico 

Da oggi a domenica, Porto Cervo, Arzachena e il cuore della Gallura ospiteranno il 12º Rally Terra Sarda e il 4º Terra Sarda Storico. Saranno 110 gli equipaggi al via: 97 nel rally moderno, valido per la Coppa Rally di Zona, per il Regionale, come ultimo round della Ter Series e penultimo del Ter Tour European Rally; gli altri 13 nello Storico, valido per il Regionale e ultima prova del Ter Historic.

Tra le 21 vetture R5/Rally2 non mancherà la Skoda Fabia Rally2 Evo del gallese Osian Pryce, vincitore 2023 che dovrà vedersela con i più quotati piloti della Sardegna, da Gessa a Siddi, passando per Diomedi, Pisano, Tali, Dettori, Mannu, Cocco, Caragliu, Locci e Canu, tutti su Skoda come l’astigiano Ronzano, impegnato nel Crz, e Roveta. A questi si sommerà il tempiese Musselli che, come Tonso, userà per la prima volta la Toyota Gr Yaris Rally2. Su Citroën C3, invece, Rachele Somaschini, leader del Ter. Nello Storico il britannico Metcalfe e il francese Giordalengo del Ter, il vincitore 2023 Rossi e tanti protagonisti del Regionale, tra cui Pietro ed Enrico Pes di San Vittorio, Laboisse e Budroni.

Partenza da Arzachena (domani 13.30), arrivo a Porto Cervo (domenica alle 15.20) dopo 72 km crono articolati in 12 speciali. Oggi via agli eventi collaterali con l’apertura del Villaggio Mirtò.

