18 ottobre 2025 alle 00:29

Terra Sarda, oggi shakedown e prime tre prove speciali 

Le verifiche e le ricognizioni sulle prove ogliastrine, novità dell’edizione 2025, sono state il prologo le 13º Rally Terra Sarda, che questa mattina entrerà nel vivo con lo shakedown Barisardo (2,74 km), ultimo test che alle 14 lascerà poi la scena alla partenza cerimoniale da Tortolì e alle tre speciali odierne: il doppio passaggio sulla Talana-Urzulei (11,13 km, ore 14.39 e 17.37) e la Baunei-Santa Maria Navarrese (5,13 km, 15.35). Dopo il riordino notturno a Tortolì, domani altre 2 prove da ripetere 2 volte, Ilbono-Elini-Arzana (12,92 km, 9.58 e 12.53) e Lanusei (9,89 km, 10.42 e 13.37), e l’arrivo a Tortolì alle 14.30.

La prova firmata Porto Cervo Racing sarà l’ultimo round della Coppa Rally di Zona 10 e valida anche per il Regionale e per le serie internazionali Ter Tour European Rally. Tra i 61 partenti, spiccano Paddon e Lindholm.

