Terra Sarda, Lindholm in vantaggio su Paddon 

Tortolì. Le stelle non stanno a guardare, anzi, si prendono la scena. Nella 1ª giornata del 13º Rally Terra Sarda - manifestazione, firmata Porto Cervo Racing, che chiude la Coppa Rally di Zona 10 e le serie internazionali Ter e Ter Series - occhi puntati sull’avvincente duello tra il neozelandese Paddon, campione europeo 2023 e 2024, e il finlandese Emil Lindholm, campione del mondo Wrc2 nel 2022. Dopo aver vinto i due passaggi sulla Talana-Urzulei, Lindholm conduce con un vantaggio di 8”8 su Paddon, miglior tempo sulla Santa Maria Navarrese, conclusa in trasferimento dopo l’uscita di strada della Peugeot 208 di Ruggeri-Bechere. Terzi i sardi Andrea Pisano e Salvatore Musselli su Skoda Fabia Evo, leader del Crz nella Rally2 che precedono i diretti concorrenti, Gessa-Pusceddu. Oggi i doppi passaggi sulle speciali Ilbono-Elini-Arzana (12,92 km, 9.58 e 12.53) e Lanusei (9,89 km, 10.42 e 13.37), e l’arrivo a Tortolì alle 14.30.

Classifica Top10 : 1) Lindholm- Hamalainen (Skoda Fabia Rs Rally2) in 17’52”9; 2) Paddon- Hudson (Hyundai i20 N Rally2) a 8”8; 3) Pisano-Musselli (Skoda Fabia Rally2) a 42”6; 4) Gessa- Pusceddu (Skoda Fabia Rs Rally2) a 1’01”5; 5) Ledda-Mele (Renault Clio Rally3) a 1’12”6; 6) Siddi-Maccioni (Skoda Fabia Rally2) a 1’12”7; 7) Galeani-Dini (Hyundai i20 N Rally2) a 1’30”4; 8) Cocco-Deiana (Skoda Fabia Evo Rally2) a 1’30”5; 9) Murgia- Porcu (Peugeot 208 Rally4) a 1’57”; 10) Farci-Salis (Skoda Fabia Rally2) a 2’09”5.

