Terra Mala, bloccata dal Tyrrhenian Link la strada per il mare   

Ancora una strada al centro della polemica, il Tyrrhenian Link è sullo sfondo. La Selargius-Ussana sgretolata è un’istantanea che fa rabbrividire, a Quartu-Terra Mala c’è un’altra arteria che fa discutere. E non per il blocco in sé, sancito dai permessi ottenuti dagli uffici del Municipio della terza città sarda, ma perché è un accesso diretto al mare per i turisti e per i residenti che abitano a ridosso nella zona di Flumini.

La protesta

In quella zona, oltre al passaggio del maxi-cavo, tanto contestato dalle popolazioni del Campidano, dovrebbe essere realizzata una cabina elettrica di un certo impatto. Ma il tema non è solo questo. Giulia Lai, giovane avvocata, impegnata con i coordinamenti nella lotta contro l’assalto delle rinnovabili, segnala l’ennesimo divieto che il Tyrrhenian Link sta imponendo ai residenti della frazione costiera: «Da qualche giorno, la parte a mare di Terra Mala, la strada che porta in pratica direttamente in acqua, è interdetta in quanto sono iniziati i lavori per la costruzione del Tyrrhenian link», scrive anche sui social. «Non è possibile più accedere al mare da quella strada e vi è anche un divieto di balneazione». Fin qui la protesta per il divieto: «Ovviamente i lavori iniziano d’estate, così tutti i quartesi e i turisti potranno accorgersi dello strapotere di Terna rispetto a chiunque abiti queste zone. Ma a loro non importa niente di niente».

Il dettaglio

Quindi, Lai segnala un’anomalia legata all’identità sarda: «Tra le aziende che stanno lavorando a Terra Mala ce n’è una che espone i mamuthones e con il “Dna Sardo” dipinto sul camion», prosegue. «Trovo questo atteggiamento di una vergogna inaudita. Utilizzare un simbolo identitario del nostro popolo per fare soldi, a discapito di un’intera cittadinanza e soprattutto di quei bambini che lì vivono e che non potranno più utilizzare quel mare», è la conclusione. «Complimenti a chi ha deciso di servirsi della nostra storia per questo».

Camion

A proposito di camion: come a Selargius per le lavorazioni in atto attorno alla Selargius-Ussana, anche a Terra Mala i camion transitano di continuo in nome della realizzazione del Tyrrhenian Link. alle polemiche per il Tyrrhenian Link in senso stretto, si aggiunge questo nuovo aspetto. A Selargius, gli interventi di posa del cavo sono stati sospesi e, con un’ordinanza, il sindaco Gigi Concu ha chiesto il ripristino della strada distrutta dal passaggio di centocinquanta camion al giorno, sulle cui mutate condizioni (in negativo) Terna avrebbe ammesso senza discussioni le responsabilità.

Servitù

Il comitato che si oppone al maxi cavo si ribella. Non da ora: perché le opere sono particolarmente impattanti e perché quel cavo proprio non ci fa stare niente accanto ai filari d’uva o alle piante di cappero a Selargius e al mare a Terra Mala. Ma, evidentemente, per dirla con le parole dei comitati, «quella di Terna con il cavo del Tyrrhenian Link è un’altra servitù che grava sulla Sardegna».

