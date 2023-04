“Terra e polvere”  La Cina contadina sfondo e poesia dell’incontro di due solitudini 

Approcciare da vicino una cultura diversa attraverso il cinema permette non solo di inquadrare il punto di vista dell’autore, ma di compiere anche un confronto diretto e immediato col nostro patrimonio di riferimento. In “Terra e polvere”, del regista Li Ruijun, una realtà fatta di antiche tradizioni viene avidamente abusata dal progresso, che si impone con suo pesante incedere. Nella contea di Gaotai, presso il Gansu cinese, Guiying e Youtie convolano a nozze spinti dalla volontà delle famiglie. Due anime fragili, unite dal regolare svolgersi delle mansioni quotidiane, dalla cura dei campi e del bestiame, da un’appartenenza al mondo fatta di piccole cose, come di teneri istanti di conforto e cura reciproca. L’estrema povertà da cui dipendono - dovuta agli obblighi produttivi e alle direttive del governo di abbattere le vecchie abitazioni rurali, compresa la loro casa, per edificare nuove strutture - non farà che avvicinarli ancor di più, fronteggiando le avversità con la stessa pacata cedevolezza che dispone il loro vivere. Un film applaudito all’estero in innumerevoli occasioni e in breve tempo rimosso dalle sale e dalle piattaforme streaming cinesi per le censure imposte dal regime.

Uno spaccato di contemporaneità che - nella sua calma sottile, negli immensi spazi che paiono fuori dal tempo e nei silenzi pregni di contenuto dei protagonisti - arriva dritto in pieno petto amorevole e ostile allo stesso tempo. E così, nel ritratto di una realtà sociale in cui coesistono profonde complessità, si coglie flebile l’eco di madre terra, che pur avvilita e dissacrata persiste nella sua ancestrale dignità. (g. s.)