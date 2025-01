“Terra e Pace”: oggi doppio incontro a Quartucciu 

Rendere vivo il ricordo per non smarrire il significato della memoria. È questo l’obiettivo della rassegna “Pace in terra”, proposta da Il Crogiuolo, che oggi offrirà due appuntamenti carichi di emozione e riflessione, nel nome della Giornata della Memoria. Alle 11.30, all’Orto Giardino Mariposa de Cardu a Quartucciu, sarà messo in scena “Senza Memoria”, uno spettacolo di Gisella Vacca, accompagnata al pianoforte da Andrea Cocco.

Nel pomeriggio, alle 17, il percorso della memoria si sposterà a Cagliari, con “Magen, il passato è una stella”, un itinerario storico curato da Claudia Caredda di Trip Sardinia, in collaborazione con Anpi Cagliari. Partendo dalla persecuzione razziale della Seconda Guerra Mondiale, il tour attraverserà il centro storico cittadino per ricostruire le vicende di martiri e oppressioni che hanno segnato la storia dell’Isola. L’incontro è previsto alle 16.45 in piazza Indipendenza, con una durata di circa due ore.

Un doppio appuntamento che invita a riflettere sul valore della pace e sull’importanza del passato come guida per affrontare le sfide del presente. Perché la memoria, proprio come una stella, deve illuminare la strada verso un futuro più umano e consapevole.

