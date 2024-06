Terra e fiori per rattoppare la buca di via Umberto I 

Ieri mattina, a Gadoni, un cittadino rimasto anonimo ha rattoppato con tanto di terra e fiori una buca nella centrale via Umberto I. L’iniziativa, ribattezzata “Adotta una buca”, è una parodia della recente “Adotta un’aiuola”, ideata dal Comune per sensibilizzare i cittadini al decoro urbano.

Numerosi i commenti ironici. Dice il sindaco Francesco Peddio: «Va apprezzata la genialità di chi in modo pacifico ha trasformando una criticità in un positivo elemento di arredo urbano. A breve sistemeremo la buca, in quanto a luglio partiranno i lavori di bitumazione di diverse strade. Ci stiamo impegnando per migliorare tutto il decoro urbano». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA