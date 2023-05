Terra di casa mia, l’emozione di Sanna  

«È un'emozione unica: giocare le qualificazioni del torneo più importante della mia carriera nel mio circolo, davanti al mio pubblico, è una sensazione che non provi tutti i giorni. Inizialmente ho sentito un po' la tensione, entrare sul Centrale con tutta la gente un po' mi ha pesato, ma è stato bellissimo». Alberto Sanna racconta così, ai microfoni di Radiolina, il suo esordio in un torneo Atp, perdendo 6-2-6-3 contro Salvo Caruso nel primo turno dell'Atp 175 di Cagliari. «È stata una grandissima esperienza, perché impari da giocatori più forti di te. È quello che cercherò di fare durante il torneo: stare il più possibile al circolo, giocare come sparring con più giocatori possibile per cercare di confrontarmi e capire cosa fanno». Per Alberto, che compirà 19 anni il 2 giugno, è un anno importante non solo nella corsa verso la classifica mondiale, visto che all'inizio dell'estate avrà un altro appuntamento non da poco: l'esame di maturità al Liceo Scientifico Sportivo “Michelangelo”.

E nelle parole di chi la Top 100 l'ha quasi raggiunta, il 21enne Giulio Zeppieri (attuale 125 Atp, in salita), c'è la strada giusta per chi vuole riuscire: «Stiamo lavorando tanto, il progetto è lungo, abbiamo messo degli step. Solo il talento non basta, devi metterci dentro tante altre cose». Ieri il gicoatore seguito da un nuovo team, l'Horizon Tennis di Vicenza, ha esordito a Cagliari con una vittoria.

