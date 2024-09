“Terra de Musas” La prima del film su Peppino Mereu 

La storia del poeta Peppino Mereu rivive in un docu-film che sarà proiettato domani, alle 19, a Tonara.

Per la pellicola intitolata “Terra de Musas” con la regia di Gianni Atzeni e del presidente della Proloco Pierluigi La Croce, un intero cast di attori barbaricini con Mereu interpretato dai compaesani Sergio La Croce e Nico Moro in diversi momenti della sua vita. Insieme a Leonardo Pintus e Simone Loche nelle vesti di Nanni Sulis, storico amico a cui Mereu dedicò la celebre “Nanneddu Meu”.

E mentre sono in corso gli ultimi ritocchi per l’evento, emerge la soddisfazione dei promotori. Che vedono concluso un lavoro, cullato da tempo e ora a disposizione della collettività. «L’idea era quella di celebrare un illustre compaesano, mettendo in scena i versi delle sue poesie e raccontando la storia locale e di tutti i paesi dell’interno. Offrendo, poi, uno spaccato sugli orizzonti che Mereu visse. Dalla vita in paese, passando per le difficoltà economiche, fino al periodo a Cagliari e al rientro in Barbagia con la morte a 29 anni». Aggiunge la Croce: «Tutt’oggi il suo ricordo scorre indelebile nel cuore di tutti i sardi e i suoi componimenti sono stati oggetto di studi internazionali. Per questo auspichiamo che il film possa raccontarne al meglio la figura. Stiamo già programmando le proiezioni in giro per l’Italia».

