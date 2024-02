“Terra d’Acqua”, come la Laguna di Santa Gilla 

Si trova nella parte meridionale della piana del Campidano e confina a est con le colline calcaree di Cagliari, a ovest con l’accumulo alluvionale del rio Santa Lucia, mentre a sud è separata dal mare dal cordone litorale di La Playa: stiamo parlando della laguna di Santa Gilla, una delle zone umide più grandi d’Europa, un ecosistema che vive del rapporto tra i cambiamenti naturali e gli interventi umani, un mondo a sé stante, pieno di fascino, situato a un passo dal brulichio metropolitano — eppure, se non ti inoltri nei suoi meandri con sguardo attento e curioso, è facile dimenticarsene. Forse anche per queste ragioni si spiega l’affluenza di pubblico che ha visitato la mostra fotografica “Terra d’Acqua” di Cédric Dasesson (nome d’arte di Davide Cossu, nato a Cagliari nel 1984), organizzata e prodotta dalla cooperativa Agorà Sardegna e CoopCulture e in collaborazione con il Comune di Cagliari, che si concluderà oggi con un evento speciale, alle 17.30, al Ghetto, in via Santa Croce 18, nel quartiere Castello.

I campi preferiti da Dasesson, che ha esposto alla Triennale di Milano come alla C-A-TCH Gallery a Parigi, sono il territorio e il paesaggio contemporaneo, e nel pomeriggio racconterà direttamente al pubblico questo suo viaggio in ventisei scatti durato tre anni, che trova un inizio simbolico nella demolizione dei silos al porto di Cagliari (ripresi in un video facente parte dell’installazione), che per la velocità nel mutare il profilo urbano staccano di netto con l’atmosfera della laguna, «che risulta un ibrido», spiega l’autore, «dove alle grosse infrastrutture, edifici industriali, alla ferrovia, all’aeroporto, si alternano un piccolo borgo di pescatori, cerniera tra mare e laguna, che si chiama Giorgino e piccoli nuclei di colonizzazione delle rive, fatti di ripari, piccoli porti e approdi temporanei, costituiti da materiali di risulta per i pescatori che ancora curano la micro-produzione del sistema umido-lagunare».

Il fotografo però non sarà da solo; ad accompagnarlo, in un’interessante dialogo interdisciplinare, ci sarà l’archeologo Matteo Tatti, presidente dell’associazione culturale onlus Itzokor.

RIPRODUZIONE RISERVATA