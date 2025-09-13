«Terra cruda, valuteremo se rimanere»  

Il Comune di Furtei rinnova l’adesione all’Associazione internazionale Città della terra cruda, con sede a Samassi, disponendo la liquidazione delle quote associative 2022-2024 per un totale di 2.500 euro. L’associazione, nata nel 2001, riunisce numerosi Comuni italiani e stranieri che condividono l’impiego della terra cruda come materiale costruttivo, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare questo patrimonio architettonico tradizionale. Tra le finalità del sodalizio figurano la promozione della ricerca scientifica, la diffusione di buone pratiche di restauro, la formazione di tecnici e artigiani, oltre alla creazione di reti di cooperazione internazionale.

A Furtei, però, si guarda già al futuro.

«A breve – spiega il sindaco Nicola Cau – decideremo se mantenere o meno l’adesione all’associazione, in base ad alcune valutazioni che stiamo approfondendo». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA