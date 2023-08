Terra Cruda, protocollo per il festival 

C’è un protocollo d’intesa tra il Comune di Serramanna e l’associazione internazionale Città della Terra Cruda, con sede a Samassi, alla base dell’organizzazione della sesta edizione del “Festival internazionale della letteratura autobiografica Strangius: testimoni del nostro tempo”. Il festival, finanziato con un contributo regionale di 40mila euro (4mila euro a carico del Comune) si articola in una serie di eventi previsti per il mese di settembre, ed è inserito all’interno della manifestazione “Terraccogliente” curata proprio dall’associazione Città della Terra Cruda. Serramanna si propone con la rassegna dedicata alla letteratura autobiografica. Nel solco dell’attenzione riservata dall’amministrazione comunale (ed in particolare dall’assessorato alla Cultura diretto dall’assessore Giovanni Maccioni) ai progetti finalizzati alla tutela, conservazione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale locale. ( ig. pil. )

