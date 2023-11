Terra cruda, gli esperti a confronto 

Terra Crùa al Castello di Sanluri per il primo appuntamento tra antichi saperi, tecniche costruttive passate e future. Architetti, maestranze e artisti s’incontreranno venerdì, alle 17, per un dibattito sulla memoria, identità, recupero e prospettive de su làdiri. I tipici mattoni sardi della tradizione costruttiva del Medio Campidano, fatti di terra, acqua e paglia, sono oggi tra i materiali promossi dalla bioedilizia, in nome di sostenibilità e transizione energetica: un prodotto completamente riciclabile, oggetto di studi accademici.

«A Sanluri – ricorda l’artista Lello Porru – anche se non ci sono case costruite in terra cruda, c’è stato da sempre un particolare interesse per su ladiri. Trent’anni fa, venti ragazzi hanno partecipato a un cantiere didattico per imparare la tecnica di lavorazione. Anch’io ho realizzato diverse sculture che purtroppo restano chiuse in casa: per la fragilità del materiale c’è il rischio che vengano danneggiate durante il trasporto». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA