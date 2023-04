Terra cruda, film per documentare l’antica tradizione 

"Terra cruda nel mondo audiovisivo". È questo il tema dell'incontro nato dalla collaborazione tra l'associazione Città della terra cruda e l'atelier Terrapia. L'evento che prende il nome di "Ciak si gira" è programmato per il 4 maggio al Museo del crudo (sede scelta non per caso) di San Sperate, a partire dalle 18 e vuole far conoscere al grande pubblico il lavoro di registi e professionisti in questo settore.

Grandi protagonisti della manifestazione saranno il "ladiri" e gli operatori culturali che se ne interessano e ne divulgano la tradizione. Infatti, quello al polo museale di via Roma, sarà un “incontro tra e con i registi”, come si legge nel comunicato dell'amministrazione sansperatina. «Avremo l’onore di accogliere importanti ospiti», scrivono ancora, «il regista sardo Andrea Mura, il regista messicano Alonso Crespo e il binomio cileno Amanda Rivera Vidal e Cristian Munoz. Loro hanno raccolto in questi anni preziose testimonianze sui saperi legati all’uso della terra cruda e in particolare del mattone crudo dentro e fuori l’Isola. Condivideranno la propria esperienza e soprattutto ci faranno vedere attraverso i loro occhi cosa vuole dire abitare, costruire e lavorare con questo materiale». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA