Terno secco: vinti al Lotto 95mila euro 

Importante vincita al lotto alla ricevitoria di Marco Uras, in via Garibaldi a Sant’Antioco. Un terno secco con i relativi ambo ha fatto portare a casa del giocatore, ma potrebbe essere anche una giocatrice, 95 mila euro. Ruota fissa, Palermo 23 26 e 89 sono i numeri che hanno permesso l’aggiudicazione dell’importante premio. Soddisfazione è stata espressa dal titolare e dal personale della ricevitoria. «Speriamo sia andata a qualcuno che ha bisogno e in ogni caso - ha detto Marco Uras - mi auguro che dia un po di felicità a chi se lo è aggiudicato”. Dell’identità della persona nessuno sa dire nulla. «Noi vediamo solo che c’è stata la vincita - aggiunge Marco Uras - ma non chi ha fatto la giocata». Sui numeri, il titolare della ricevitoria precisa che in genere le giocate si rifanno a qualche ricorrenza, oppure numeri che vengono dati in sogno da qualche parente defunto. (s. g.)

