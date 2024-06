«Terna sostituisca gli alberi espiantati nell’agro» 

In primo piano c’è la tutela degli alberi, ma anche il tentativo di frenare la speculazione energetica a Selargius e in tutta l’Isola. Obiettivi contenuti nella mozione “salva-piante” proposta dal consigliere di minoranza Mario Tuveri, approvata con i voti della maggioranza e due soli sì dell’opposizione, quelli di Riccardo Cioni e Omar Zaher.

Nel documento viene espressa la «preoccupazione per le piante espiantate e poi abbattute senza un loro recupero», riferita all’intervento che Terna sta portando avanti nell’agro. La richiesta è che sindaco e Giunta «invitino Terna, e le altre società appaltatrici di lavori correlati al progetto Tyrrhenian link, a procedere alla messa a dimora, a propria cura e spese, in terreni di proprietà comunale di tutte le piante espiantate in occasione dei lavori». Non solo, viene chiesto di sollecitare la presidente e la Giunta della Regione per «l’immediata adozione di un provvedimento normativo che preveda che le specie arboree presenti nei terreni oggetto degli interventi di Terna, e delle società autorizzate a realizzare parchi eolici e fotovoltaici, se espiantate vengano messe a dimora in altre aree a cura e spese di queste ultime». Intervento della Regione che - sottolinea Tuveri - «potrebbe determinare anche uno spostamento del Tyrrhenian link».

