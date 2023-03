Terna rallenta i piani anti blackout  

Le recenti nevicate sul Gennargentu si sono rivelate un’arma a doppio taglio: da un lato, un mare di visitatori, dall’altro, interi paesi al buio, problema risolto solo grazie all’arrivo dei gruppi elettrogeni e al lavoro degli operai Enel. E, se dopo le lamentele dei sindaci di Desulo, Aritzo, Belvì, Tonara e Gadoni, E-distribuzione ha promesso investimenti sulla media tensione per oltre 6 milioni di euro, attraverso un confronto in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati, fra sindaci e l’amministratore delegato Vincenzo Ranieri, dall’altra parte emergono perplessità da parte di Terna, che gestisce la rete di alta tensione.

Entrando nel sito web della partecipata statale, alla voce sui Piani di sviluppo, emerge che l’elettrodotto da 150 kw Taloro-Goni non fa parte delle opere essenziali, in quanto le direttrici sarebbero obsolete e dunque limitative nella loro funzione, specie in caso di condizioni meteo avverse. Determinando così, una qualità e affidabilità del servizio non sempre sufficiente, come si legge a pagina 138 della nota dei “documenti di avanzamento degli interventi” per il Nord Ovest d’Italia. Forti i malumori nei Comuni. «Ancora una volta le aree rurali e montane della Sardegna sono abbandonate dallo Stato – spiega Alessandro Corona, sindaco di Atzara – e restano ai margini degli interventi sostanziali di sviluppo». Sulla stessa linea, il primo cittadino di Aritzo, Paolo Fontana: «Le poche righe e i termini utilizzati da Terna, fanno capire la considerazione nei nostri confronti. Viene lecito domandarsi se si ragioni in termini di benefici in favore delle comunità o dei loro utili. È l’ennesima beffa». Non da meno il collega desulese, Gian Cristian Melis: «Prendiamo atto di due aspetti, l’impegno di E-distribuzione e il totale menefreghismo di Terna che si dimostra volenterosa a ragionare a seconda di convenienze per aree geografiche».

Nel frattempo, Terna, fa sapere che «l’azienda ha deciso di accelerare l’intervento, già allo studio, spostandolo dal Piano di sviluppo al Piano di resilienza della rete. Il documento verrà inviato all’Arera e al ministero per la sicurezza energetica a maggio 2023».

