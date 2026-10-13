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Nell’Isola.
14 ottobre 2026 alle 00:04

Terna arbitrale femminile per Ferrini-Sant’Elena 

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Si completa oggi il quadro delle gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Una sfida è già in archivio: mercoledì scorso, nell’anticipo, Selargius e Jerzu hanno pareggiato 1-1.
Oggi in campo le altre sette partite, tutte con calcio d’inizio alle 16, tranne Arborea-Samugheo, fissata alle 17 e affidata a Nicola Murgia di Tortolì. Per le due squadre è un rapido bis: domenica in campionato l’Arborea si è imposta 2-0. Sapore di big match anche al “Polese” di Viale Marconi, dove la Ferrini Cagliari ospita il Sant’Elena, due delle formazioni di vertice del girone A, rispettivamente terza con 12 punti e quarta con 10. Terna tutta al femminile: dirige Camilla Galitzia di Cagliari, assistita da Alexandra Baneu di Oristano e Valentina Cadoni di Cagliari. A Villa San Pietro l’Accademia Sulcitana riceve l’Antiochense Sant’Antioco, con Giovanni Maria E. Ortu di Carbonia: i padroni di casa arrivano dal primo successo in campionato (5-1 sull’Atletico Masainas), gli ospiti dal ko per 3-1 sul campo della Ferrini.
Completano il programma Arzachena-Castelsardo, diretta da Elisa Arru di Sassari, Campanedda-Monte Alma a Santa Maria (Andrea Pau di Nuoro), Ovodda-Ozierese al comunale Sa ‘e Marina (Alessandro Atzei di Cagliari) e Thiesi-Macomer (Samuel Pilo di Sassari). Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 28 ottobre.

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