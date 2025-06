Terna al lavoro sulle linee elettriche per eliminare i blackout invernali 

Proseguono gli interventi da parte di Terna, per il potenziamento delle linee elettriche sul Gennargentu, dove in questi giorni sono operative varie squadre a terra ed elicotteri.Grande il viavai nella medio-alta tensione delle campagne desulesi, con gli operai della SELT e mezzi aerei, che lavorano alla messa in sicurezza della rete dopo i blackout invernali: «Non possiamo che esprimere soddisfazione - dice il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis - per il prosieguo del lavoro iniziato da Terna che non solo sta rispettando i tempi prefissati, ma sta anche dando risposte importanti ad un territorio che non può e e non deve più vivere l’atavico dramma dei blackout».Sullo stesso fronte anche gli imprenditori locali, con Bastiano Frongia, titolare di un ristorante: «Per la nostra attività ricettiva al valico di Tascusì, le interruzione dell’energia elettrica erano diventate un vero incubo. Ora guardiamo con ottimismo al prossimo inverno». (g. i. o.)

