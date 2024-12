Termovalorizzatore, ultima chiamata  

È forte l'attesa per il vertice annunciato direttamente dalla presidente della Regione Alessandra Todde per dare una svolta alla vertenza Tossilo. Un vertice decisivo e si spera risolutivo, che dovrà tenersi prima di Natale. «Aspettiamo che ci chiamino- dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - confidiamo un una soluzione definitiva, che riguardi tanto le garanzie per gli operai della Tossilo Spa quanto l'avvio del sistema dei rifiuti». Tra i 25 lavoratori, che rischiano di rimanere senza copertura salariale dal primo gennaio, c'è la paura di un ulteriore rinvio per la soluzione del problema. Un vertice e una soluzione sollecitata ad ogni piè sospinto dai sindacati, ma anche dai sindaci del territorio e dell'intera provincia di Nuoro. Una vicenda alla quale si sta interessando direttamente la presidente della Regione, Alessandra Todde, ma anche diverse forze politiche.

Dibattito pubblico

Da qui l'iniziativa del gruppo consiliare all'opposizione, Macomer 2030, che promuove una interessante dibattito pubblico, tra emergenze, legata ai rifiuti, ambiente e occupazione, nuove opportunità di investimento. L’incontro si svolgerà il prossimo 16 dicembre nella biblioteca comunale, col tema “Verso il rilancio del Consorzio industriale di Tossilo”. Con il gruppo consiliare composto da Luca e Pirisi e Luciana Uda, parteciperanno, oltre ai lavoratori della Tossilo spa, i rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e locali per discutere della fine del commissariamento al Consorzio industriale, di termovalorizzatore e rifiuti, di lavoro e investimenti per il Centro Sardegna. Interverranno l'assessore regionale all'industria, Emanuele Cani, il commissario straordinario della provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, il presidente di Confindustria della Sardegna centrale, Giovanni Bitti e i rappresentanti del Consorzio Industriale di Tossilo. E' prevista la partecipazione degli amministratori comunali di Macomer, dei comuni del territorio e anche dei sindacati e dei lavoratori, che dovranno testimoniare la loro grave situazione. I lavori saranno coordinati dal capogruppo di Macomer 2030, Luca Pirisi.

Attese senza fine

La grana Tossilo è una ferita aperta. Pronto da tre anni, il nuovo termovalorizzatore non è mai entrato in funzione. In questo lasso di tempo si sono susseguite promesse non mantenute, sit in, incontri istituzionali e proteste, ma finora la soluzione che consentisse il riavvio degli impianti non è stata trovata.

RIPRODUZIONE RISERVATA