Termovalorizzatore: motori accesi 

Qualche sbuffo di vapore acqueo annuncia l'avvio del riscaldamento degli impianti del nuovo termovalorizzatore dei rifiuti di Tossilo. Dopo anni di lavoro e cospicui investimenti, le operazioni di collaudo tecnico degli impianti, che dovranno bruciare i rifiuti che arrivano da ben 147 comuni del centro e nord Sardegna, sono iniziate sabato e proseguiranno anche i prossimi giorni. Da ieri sera l'inizio graduale dell'incenerimento dei primi rifiuti, che, secondo i programmi, l'impianto dovrebbe andare a regime entro l'estate. A Tossilo partirà anche l'intera piattaforma per la gestione complessiva dei rifiuti.

A dare il via alle operazioni è il Consorzio industriale in liquidazione, attraverso il commissario, Mario Zacchino, quindi i tecnici e operai dell'associazione temporanea di imprese, che hanno realizzato gli impianti, con la partecipazione dei tecnici ed operai della Tossilo Spa che, a regime, gestirà l'intera piattaforma. La gestione dei rifiuti, il destino del termovalorizzatore di Tossilo e le prospettive di sviluppo dell’area industriale del Marghine saranno al centro di un importante incontro pubblico che si terrà venerdì pomeriggio, con inizio alle ore 16, nel centro servizi culturali.

“Tossilo: quale futuro? Dialogo con le istituzioni e le comunità” è il titolo della manifestazione, promossa dall'associazione Nino Carrus, in collaborazione con l'Unione dei comuni del Marghine e dei comuni di Macomer e Borore. Ospite della manifestazione è il presidente della Regione, Alessandra Todde. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, oltre a tecnici e operatori del settore. «Tossilo non deve essere solo legata ai rifiuti - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - ma ci deve essere un rilancio complessivo». Nell'incontro, moderato dal giornalista e attivista Gian Luca Atzori, oltre dello stato dell'arte del termovalorizzatore, si parlerà del ruolo strategico che l’impianto può assumere nel sistema regionale di gestione dei rifiuti, ma soprattutto del rilancio dell’area industriale di Tossilo e il futuro del consorzio industriale. «In questa fase serve trasparenza, responsabilità e coraggio politico - afferma Rosanna Carboni, presidente dell'associazione Nino Carrus - per garantire che la gestione dei rifiuti e la valorizzazione dell’area industriale vadano nella direzione dell’innovazione e del coinvolgimento delle comunità locali».

